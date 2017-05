Ny terrorpågripelse i Manchester

Lederen for det britiske antiterrorpolitiet, Mark Rowley, mener det er gjort store framskritt i etterforskningen.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått fatt i noen av de viktige aktørene, sa han fredag.

Rowley føyde til at det sannsynligvis vil komme flere pågripelser. Det skjedde allerede samme kveld, da politiet pågrep en 44-åring i Rusholme-området i Manchester, sør for sentrum.

– Pågripelsen er knyttet til mandagens angrep på Manchester Arena, men etterforskningen beveger seg raskt og vi har et åpent sinn i denne fasen, skriver politiet på Twitter.

22 mennesker ble drept da en selvmordsbomber utløste en bombe i folkemengden etter den amerikanske artisten Ariana Grandes konsert. 66 sårede er fortsatt på sykehus.

Ni pågrepet

Så langt er ni menn i alderen 18 til 44 år i politiets varetekt i etterkant av mandagens terrorangrep. To andre som politiet brakte inn, er senere løslatt uten siktelse.

I tillegg er en yngre bror av den antatte selvmordsbomberen Salman Abedi pågrepet i familiens hjemland Libya. Også brødrenes far er blitt innbrakt og avhørt av libyske myndigheter.

Abedi fikk trolig trening av ekstremistgruppa IS i Syria, ifølge en amerikansk tjenestemann som TV-stasjonen CNN har snakket med. IS hevder de utførte bombeaksjonen som hevn for angrep mot muslimske land.

Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria og Irak.

– Gå ut som vanlig

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd opplyser at myndighetene fortsatt regner trusselnivået i landet som «kritisk».

Allerede få dager etter angrepet i Manchester sa britiske myndigheter at gjerningsmannen trolig var del av et nettverk og at det var fare for et nytt terrorangrep.

Mark Rowley oppfordrer imidlertid publikum til å «gå ut som planlagt og hygge seg».

Han sier til BBC at politiet har vurdert sikkerheten ved over 1.300 arrangementer over hele landet, og at folk kan være 100 prosent sikre på at de gjør alt som er mulig for å beskytte dem.

Stormaktene på G7-møtet på Sicilia ble fredag enige om at mer må gjøres for å bekjempe ekstremisme i sosiale medier. Nettleverandører og sosiale medier må styrke sin innsats mot innhold knyttet til terrorisme, sa Storbritannia, USA og de andre G7-landene i en uttalelse.

Amerikanske lekkasjer

Tidligere denne uken ble det klart at opplysninger om Manchester-etterforskningen ble lekket til mediene av amerikanske tjenestemenn. De hadde fått opplysningene fra britisk politi og etterretning.

Britiske myndigheter reagert sterkt, og politiet i Manchester sa at etterforskningen ble hindret av lekkasjene til amerikanske medier.

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sa fredag at USA tar hele ansvaret for lekkasjene.

– Det spesielle forholdet mellom våre to land vil helt klart tåle denne uheldige hendelsen, sier Tillerson etter et møte med sin britiske kollega Boris Johnson i London.

Terroraksjonen i Manchester rammet folk som hadde vært på konsert med den amerikanske popstjernen Ariana Grande. Et stort antall mennesker ble såret, og mange av de drepte er tenåringer.

