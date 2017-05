Lieberman ute av FBI-dansen

Grunnen til at Lieberman ikke lenger er med, er at president Donald Trump har valgt en advokatkollega av ham som rådgiver i forbindelse med granskingen av forholdet mellom Trumps valgkampapparat og Russland. Dersom han hadde fått toppjobben som FBI-direktør, ville Lieberman fått ansvaret for granskingen av Russland-forbindelsene, der kollegaen Marc Kasowitz altså nå forventes å skulle representere Trump.

Da Trump i forrige uke gjorde det kjent at Lieberman sto øverst på listen over kandidater, utløste det kraftig kritikk av folk som fryktet Det hvite hus ville få et overtak over FBI etter at Trump nylig sparket FBI-direktør James Comey.

– Når du har valgt Marc Kasowitz til å representere deg, mener jeg det er best å unngå at det skapes et inntrykk av en interessekonflikt, gitt at jeg har en ledende rolle i advokatfirmaet der Marc er seniorpartner, skriver Lieberman i et brev til presidenten.

Lieberman var Demokratenes visepresidentkandidat i 2000, men han og Al Gore måtte seg slått av George W. Bush og Dick Cheney. Han lyktes ikke i å vinne den demokratiske nominasjonen fire år senere. I 2006 forlot Liberman partiet men fortsatte i politikken som uavhengig. Han gikk til advokatfirmaet Kasowitz, Benson, Torres & Friedman da han gikk av som senator i 2013. Både Kasowitz og Friedman har representert Trump i sivile søksmål. Tidligere i år ble Friedman utnevnt til ambassadør til Israel.

Det er ingen kandidat som peker seg ut til toppjobben i FBI når Lieberman er ute av bildet. Det meldes at Trump vurderer fungerende direktør Andrew McCabe, tidligere Bush-rådgiver Fran Townsend og tidligere kongressmedlem Mike Rogers.

(©NTB)