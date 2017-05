Ingen klimaframgang i G7-gruppen

President Donald Trump vurderer fortsatt USAs holdning til Parisavtalen, og spørsmålet er dermed uavklart, sier Italias statsminister Paolo Gentiloni under en pressekonferanse.

Gentiloni erkjente den dype splittelsen i klimaspørsmålet på forhånd, men gir uttrykk for at han hadde håpet at partene kunne nærme seg hverandre.

Trump lovte i valgkampen å trekke USA ut av Parisavtalen, som har som mål å begrense den globale oppvarmingen ved å kutte i CO2-utslippene. Så langt har presidenten imidlertid ikke oppfylt løftet, og Trump har sagt at han vil høre hva USAs partnerland har å si før han tar en beslutning.

Den fastkjørte situasjonen i spørsmålet om klimatiltak føyer seg inn i rekken av vanskelige drøftinger på G7-møtet. USA og de andre seks landene har hatt svært krevende møter om handel og migrasjon.

Møtet skal avsluttes søndag med en slutterklæring som italienske tjenestemenn har antydet at vil bli en femdel av den planlagte lengden – hvis det lar seg gjøre å bli enige i det hele tatt.

