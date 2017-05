28 drept i kamper i Tripoli

Det opplyser kilder i landets helsedepartement. Departementets talsmann Anwar Frajallah kan ikke si om det er sivile blant de drepte.

Styrker lojale til den FN-støttede samlingsregjeringen støtte sammen med rivaliserende militsgrupper, og det oppsto voldsomme kamper i boligområder. En av de regjeringstro gruppene oppgir å ha mistet fem av sine krigere.

AFPs journalister kunne høre eksplosjoner og artilleriild fra nabolagene Abu Slim, Al-Hadhba og Salaheddin sør i byen.

FNs Libya-utsending Martin Kobler ber i en appell partene om å stanse kampene.

– Fornuftens røster bør bli hørt, for landets skyld. Vold må ikke være et middel for å oppnå politiske mål. Sivile må beskyttes, uttaler han.

Stridsvogner er ifølge øyevitner satt inn i kampene.

