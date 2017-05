VG: Solberg ønsker møte med Trump i juni

Ifølge kilder i regjeringssystemet er håpet å få til et møte mellom Trump og Solberg når begge deltar på G20-toppmøtet i Hamburg 7. og 8. juli, skriver VG.

Solberg og Trump deltar begge på NATOs toppmøte torsdag, men muligheten for en samtale med den amerikanske presidenten under Brussel-besøket vurderes som liten.

Mens mange europeiske statsledere har stilt seg i kø for å møte Trump i Det hvite hus, har ikke Solberg meldt inn noe tilsvarende ønske, skriver VG. Ifølge avisen er det på grunn av høstens stortingsvalg for sent å planlegge en reise til Washington.

(©NTB)