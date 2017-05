USA: Over 100 sivile drept i amerikansk flyangrep i Irak

Angrepet, som ble gjennomført 17. mars, var rettet mot IS-krigere som befant seg i en bygning i byen, ifølge Pentagon. Den amerikanske bomben gjorde at våpen i bygningen tilhørende IS eksploderte, og dette førte til at bygningen raste sammen, opplyser forsvarsdepartementet, som torsdag offentliggjorde sin gransking.

101 sivile som befant seg i de nedre etasjene døde da bygningen raste sammen. Også fire sivile i en nabobygning mistet livet, mens ytterligere 36 sivile «ikke er gjort rede for», ifølge Pentagon.

Også to IS-snikskyttere ble drept i angrepet.

(©NTB)