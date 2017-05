Trump til Macron: – Hele verden snakker om deg

I likhet med Trump er Macron «outsideren» som ble valgt til president. Ingen av dem har tidligere vært valgt til politiske verv.

Torsdag hadde de to sitt første formelle møte i USAs ambassade i Brussel.

– Macron gjennomførte en utrolig valgkamp og vant en formidabel seier. Hele verden snakker om det. Gratulerer. Bra jobbet, sa Trump da han hilste Macron velkommen.

De to utvekslet et realt håndtrykk som varte så lenge at knokene hvitnet, melder internasjonale nyhetsbyråer.

Trump har tidligere gitt uttrykk for at han ikke er særlig glad i håndtrykk, men Macron skal ha nektet å gi slipp.

Både terror, økonomi og klima var blant tingene som sto på dagsordenen før møtet mellom de to, som skjer på sidelinjen for NATO-toppmøtet.

Et av Trumps hovedkrav har vært at NATO formelt går inn i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Frankrike var et av nøkkellandene som torsdag droppet motstanden mot dette.

