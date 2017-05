Tidligere gresk statsminister såret i bileksplosjon

Eksplosjonen ble utløst inne i Papademos' bil i sentrum av den greske hovedstaden Aten torsdag.

Papademos og to andre personer i bilen ble såret, men skadene er ikke livstruende, ifølge gresk politi.

Den statlige TV-kanalen ERT melder at den 69 år gamle tidligere regjeringssjefen og sjåføren hans ble alvorlig skadd. Begge ble raskt fraktet til sykehus etter eksplosjonen.

– Vi er sjokkert. Jeg fordømmer denne avskyelige handlingen, sier Hellas' medieminister Nikos Pappas.

– En brevbombe

Papademos, som var statsminister fra 2011 til 2012, har tidligere fått tilsendt brevbomber. En statlig gresk radiokanal melder at det var en brevbombe som eksploderte i bilen hans torsdag, men dette er ikke bekreftet av politiet.

På 1990-tallet var Papademos gresk sentralbanksjef. Senere ble han nestkommanderende i Den europeiske sentralbanken, før han ble statsminister på et tidspunkt da den greske gjeldskrisen var inne i en svært alvorlig fase.

Som statsminister forhandlet han fram en avtale hvor private långivere gikk med på å slette deler av Hellas' statsgjeld.

Kriselån

Greske anarkister har tidligere påtatt seg ansvaret for brevbomber som er blitt sendt til Det internasjonale pengefondet (IMF) og Tysklands finansminister Wolfgang Schaüble.

Både IMF og Tyskland blir i Hellas ofte kritisert for å stille for harde betingelser for at landet skal få utbetalt nye kriselån. Lånene gjør det mulig å betjene landets statsgjeld.

For at Hellas' skal få nye kriselån, har landets kreditorer krevd store kutt i de greske offentlige utgiftene.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for eksplosjonen som torsdag rammet Papademos' bil i Aten.