Store politistyrker jakter på væpnede menn i Strömstad

Politiet ble varslet rett før klokka 10 torsdag formiddag og flere patruljer var raskt på plass. Det er satt inn både helikopter og hunder i jakten på de to mennene, og politiets innsatsstyrke er på vei fra Göteborg.

– Når personer kan være farlige for seg selv eller andre, benytter vi innsatsstyrken. Vi leter med helikopter og sporhunder for å finne disse to mennene, som er sett løpende i området, sier politiets pressetalsmann Christer Fuxborg til Aftonbladet.

– Vi vet ikke om disse to mennene jager hverandre, eller om de er på vei fra eller til et åsted, sier han.

Til GT opplyser han at den ene av mennene skal være bevæpnet med øks, mens den andre er bevæpnet med pistol.

– Vi har ingen opplysninger om hvorfor mennene befinner seg i området, sier Fuxborg.

Politiet har mottatt opplysninger om en mørk bil i området der det to mennene sist ble sett, men det er uklart om denne har tilknytning til saken.

– De kan ha satt seg inn i denne bilen som vi fikk opplysninger om, og i så fall kan de nå ha kommet seg ganske langt bort, sier Fuxborg.

