Solberg vil ha bekreftelse fra Trump 

– NATO forblir avhengig av et godt transatlantisk samarbeid. Det er få land som har hatt så god nytte av nettopp det og NATO-samarbeidet som Norge. For oss er det helt avgjørende at vi får bekreftet den sterke solidariteten og samholdet mellom de allierte i NATO, sa Solberg da hun var på vei til toppmøtet torsdag ettermiddag.

Det har vært uro i alliansen etter at Donald Trump overtok som president i USA. Før presidentvalget kom han ved flere anledninger med uttalelser som sådde tvil om viljen til å komme europeiske allierte til unnsetning.

Trump mener europeiske land må ta en større del av regningen i NATO. Solberg ser på det som et legitimt krav.

– Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i NATO, hvor europeiske land tar et større ansvar, sa Solberg.

– Det er naturlig ut fra den økonomiske utviklingen i Europa at vi bærer mer av utgiftene, sa hun.

Et annet krav fra den amerikanske presidenten er at NATO må gjøre mer i kampen mot terror. Der må NATO konsentrere seg om prosjekter hvor det har særlige fortrinn, mener Solberg.

– Det er også viktig med lokalt eierskap i kampen mot terror. Det må ikke framstå som en kamp mellom islam og Vesten, sier hun.

