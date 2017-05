Politiet i Manchester: Har gjort viktige pågripelser

Til sammen er minst åtte personer pågrepet i Storbritannia etter angrepet. En av dem er broren til den antatte selvmordsbomberen Salman Abedi.

Britisk politi mener Abedi var del av et nettverk og at det er fare for at et nytt terrorangrep kan ramme Storbritannia i løpet av kort tid.

– Jeg vil forsikre folk om at arrestasjonene vi har gjort, er betydelige. Foreløpige husundersøkelser har ført til funn av gjenstander som vi tror er svært viktige for etterforskningen, sa Manchesters politimester Ian Hopkins på en pressekonferanse torsdag.

Samtidig kritiserte han de amerikanske lekkasjene av opplysninger om etterforskningen.

Bilder fra åstedet som ble publisert av New York Times, har vært en belastning for de pårørende, ifølge Hopkins.

– Svekker tilliten

Opplysningene i amerikanske medier antas å ha kommet fra kilder tilknyttet amerikanske myndigheter. De har i sin tur trolig fått informasjonen fra britisk politi og etterretning.

Manchester-politiet er ifølge BBC rasende over at materialet de har delt med USA, er blitt lekket til pressen. I en uttalelse sier politiet i byen at saken svekker tilliten mellom Storbritannia og USA.

– Det undergraver etterforskningen vår og tilliten til ofrene, vitnene og deres familier, heter det i uttalelsen. En kilde med kjennskap til saken sier britisk politi inntil videre ikke vil dele flere opplysninger om etterforskningen med amerikanerne.

Storbritannias statsminister Theresa May tok opp saken med USAs president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Brussel torsdag.

Før de to skulle møtes, sa Trump i en uttalelse at lekkasjene var svært bekymringsfulle. De som har lekket opplysningene, kan bli straffeforfulgt, advarte presidenten.

Bror pågrepet i Libya

I tillegg til de åtte som er blitt pågrepet i Storbritannia, er Salman Abedis lillebror Hashem blitt pågrepet for terrorplaner i familiens hjemland Libya.

Hashem Abedi, som er 18 år gammel, skal ha innrømmet at både han og Salman har vært medlem av den ytterliggående islamistgruppa IS. Gruppa hevder selv at det var den som sto bak terroraksjonen i Manchester.

Brødrenes foreldre er blitt tatt inn til avhør i Libya, opplyser en sikkerhetsstyrke tilknyttet den FN-støttede samlingsregjeringen i landet. Moren har angivelig sagt at Salman ringte henne og ba om tilgivelse få timer før angrepet.

Venner og bekjente av Salman Abedi har fortalt at han forandret seg etter et besøk i Libya nylig.

Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb skal ha fått vite av britiske tjenestemenn at Abedi trolig reiste til Syria da han for noen uker siden var i Libya. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at Abedi trolig ble trent av IS i landet.

22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i terrorangrepet mot Manchester Arena mandag. Over 70 mennesker er innlagt på sykehus, og flere av dem har svært alvorlige skader.

(©NTB)