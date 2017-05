OPEC-ministre støtter forlenget oljekutt

Torsdag møttes OPEC-landenes oljeministre i Wien for å vedta oljebremsen formelt.

Siden januar har OPEC-landene og elleve andre oljeproduserende land pumpet opp 1,8 millioner fat mindre per dag enn på samme tid i fjor.

– Å holde dette nivået i nye ni måneder vil bidra til å balansere markedet, sier Iraks oljeminister Jabbar Ali Hussein al-Luiebi.

Det har vært snakk om å sette på bremsene for et helt år, men flere av ministrene sier at ni måneder er det mest realistiske scenarioet.

I forkant av møtet i Wien sa analytikere at oljeprisen kunne falle kraftig fra dagens nivå på litt over 50 dollar fatet dersom ikke landene ble enige om å forlenge kuttet.

