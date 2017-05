NY Times: Russisk diskusjon om Trump-påvirking kjent lenge før valget

Ifølge avisen hadde amerikansk etterretning flere måneder før valget innhentet informasjon om at slike diskusjoner foregikk blant ledende russiske tjenestemenn. I rapporten New York Times viser til står det at russerne konsentrerte seg om valgkampleder Paul Manafort og Michael Flynn når de diskuterte hvordan de kunne påvirke Trump via hans rådgivere.

Flynn, som har ledet USAs militære etterretning, var en viktig rådgiver for Trump i valgkampen. Han ble senere utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver, men ble nødt til å trekke seg fra vervet etter kort tid da det ble kjent at han hadde feilinformert visepresident Mike Pence om sine samtaler med Russlands ambassadør til USA.

Ifølge rapporten som omtales i avisen, mente russerne at Manafort og Flynn kunne brukes for å påvirke Trumps syn på Russland. Avisen, som blant annet støtter seg på tre nåværende og tidligere tjenestemenn, sier noen av de russiske tjenestemennene skrøt av sine forbindelser til Flynn. Andre skal ha sagt at de kunne utnytte Manaforts forbindelse med Ukrainas tidligere prorussiske president Viktor Janukovitsj.

