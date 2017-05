May krever at verden må gjøre mer mot terror 

– Dette toppmøtet finner sted med selvmordsangrepet i Manchester som bakteppe, sa May på vei inn til NATOs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

– Det er et av de verste terrorangrepene Storbritannia har opplevd. Og det var et spesielt ufølsomt og feigt angrep på grunn av hvordan det var bevisst rettet mot uskyldige og forsvarsløse barn og unge. Det viser hvorfor det er viktig for verdenssamfunnet, inkludert NATO, å gjøre mer i kampen mot terror. Det kommer jeg til å presse på for i dag, sa May.

Hun trakk også fram USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar. Det er et krav Storbritannia støtter, fastholdt May.

