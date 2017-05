May korter ned G7-besøk

May deltar på møtets første dag fredag, der USAs president Donald Trump også skal være til stede. Hun står derimot over samtalene dagen etter.

– I lys av den pågående situasjonen her og at trusselnivået er «kritisk», planlegger statsministeren nå et kortere program ved G7-møtet og reiser trolig hjem fredag kveld, sier en høyt plassert tjenestemann.

Før hun reiser til Sicilia, skal May delta på NATO-toppmøtet i Brussel torsdag. Der vil hun be de andre lederne for forsvarsalliansen om å trappe opp innsatsen mot terror. Det er ventet at NATO vil slutte seg til den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot ekstremistgruppen IS. Dette bekrefter en anonym NATO-kilde overfor NTB.

May sier hun er «takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist» og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.

– Et sterkt og samlet NATO er kjernen i sikkerheten for hvert enkelt av våre land. At vi svarer samlet på felles trusler er vårt sterkeste våpen, er det ventet at May vil si.

