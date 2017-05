Kenyanske politifolk drept av veibomber

Blant de drepte er den personlige livvakten til en guvernør. Kortesjen hans var målet i det tjenestemenn sier er det sjuende attentatet mot guvernøren.

Eksplosjonene inntraff dagen etter at Kenyas politisjef Joseph Boinnet kunngjorde at ekstremister fra al-Shabaab i Somalia har trappet opp sine angrep i Kenya. Han sier gruppen er under press fra styrker fra Den afrikanske union (AU) som støtter den somaliske regjeringen.

Al-Shabaab, som har forbindelser til al-Qaida, sier den står bak angrepet mot guvernøren og hevder sju politifolk ble drept. Guvernør Ali Roba skriver på Facebook at fem personer fra hans sikkerhetsteam ble drept og at ytterligere to personer ble såret i angrepet onsdag.

Tidligere på dagen ble en politibil sprengt da den ble rammet av en bombe på veien mot grensebyen Liboi.

Kenya har hatt soldater i AU-styrken i Somalia siden 2011. Landet har klart å få ned hyppigheten av al-Shabaabs angrep i hovedstaden Nairobi og andre store byer. Men Kenya får samtidig kritikk fra menneskerettighetsgrupper som sier landet bruker metoder som utenomrettslige drap som kan provosere fram hevnangrep.

