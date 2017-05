Brende har halvert støtten til israelske menneskerettighetsorganisasjoner

Menneskerettighetsorganisasjoner som B’Tselem, Peace Now og Breaking the Silence fikk 11,9 millioner kroner i samlet støtte fra Norge det siste året de rødgrønne hadde regjeringsmakt.

Året etter kuttet utenriksminister Børge Brende den samlede støtten til 9,5 millioner kroner, og i fjor ble den kuttet ytterligere til 5,4 millioner, viser en gjennomgang av NORADs database som NTB har gjort.

Den samlede støtten til israelske menneskerettighetsorganisasjoner som dokumenterer og bekjemper overgrep som begås mot palestinere i de okkuperte områdene, er dermed mer enn halvert siden Høyre og Frp overtok.

Rasende Netanyahu

Kuttene blir godt mottatt i Israel, der statsminister Benjamin Netanyahu og hans sterkt høyreorienterte regjering de siste årene har kommet med harde utfall mot landets menneskerettighetsorganisasjoner og anklaget dem for å være venstrevridde forrædere, finansiert av Israels fiender i utlandet.

Striden toppet seg da Netanyahu i forrige måned nektet å ta imot Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel, fordi han også hadde møter med B’Tselem og Breaking the Silence på programmet under sitt besøk i Israel.

Gabriel fikk et ultimatum fra den israelske statsministeren, men nektet å avlyse møtene med de to organisasjonene. Netanyahu ble rasende.

– Jeg møter ikke diplomater som kommer til Israel for å gi legitimitet til ytterliggående radikale grupper som på falsk vis anklager våre soldater for krigsforbrytelser og undergraver Israels sikkerhet, tordnet han.

Mistet støtten

B’Tselem, som i snart 30 år har dokumentert israelske overgrep mot palestinere i de okkuperte områdene, har fått kuttet støtten fra Norge med drøyt 20 prosent siden Brende overtok som utenriksminister. I år mottar de 1,5 millioner kroner fra Norge.

Peace Now, som gjennom Settlement Watch overvåker byggeaktiviteten i de ulovlige koloniene Israel har opprettet i de okkuperte områdene, fikk halvert overføringen fra 1,2 millioner i 2015 til 574.000 i 2016.

Breaking the Silence, som består av tidligere israelske soldater som dokumenterer egne og medsoldaters overgrep mot palestinere, ble fratatt norsk støtte i fjor.

– Breaking the Silence fikk støtte i 2014 og 2015, men støtten ble kuttet i 2016 på grunn av store behov i andre deler av regionen, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til NTB.

Hvem som videre vil få norsk støtte, er ifølge Solberg ennå ikke klart.

Fagre ord

Kuttene i støtten til de israelske menneskerettighetsorganisasjonene, står i sterk kontrast til stortingsmeldingen om menneskerettigheter som mål og middel i utenrikspolitikken, som Solberg-regjeringen la fram i desember 2014.

«Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk», het det blant annet i denne.

Stortingsmeldingen medgir rett nok at det «i regjeringens tilnærming ligger en erkjennelse av at man i menneskerettighetsarbeidet vil støte på dilemmaer og måtte foreta avveininger», noe kuttene i støtte til israelske menneskerettighetsorganisasjoner trolig er et eksempel på.

