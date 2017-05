– Abedis far var med i militant gruppe i Libya

Faren, Ramadan Abedi, ble pågrepet av politistyrken til den FN-støttede regjeringen i Libya etter terroraksjonen i Manchester mandag kveld. Torsdag opplyser en talsmann for styrkene at han skal ha vært medlem av Libyas islamske kampgruppe (LIFG).

Gruppen, som nå er oppløst, ble grunnlagt i 1995 og hadde som mål å styrte Libyas diktator Muammar Gadaffi. Ramadan Abedi var ettersøkt av Gaddafi-regimet for sin tilknytning til LIFG, og det skal ha vært derfor han flyktet til Storbritannia. I 2011 vendte han imidlertid tilbake til Libya for å delta i opprøret mot Gaddafi, som endte med at diktatoren ble styrtet og drept.

LIFG antas å ha hatt forbindelser til al-Qaida, og noen medlemmer har sluttet seg til gruppen, ifølge nyhetsbyrået AFP. Al-Qaida kunngjorde selv i 2007 at LIFG hadde sluttet seg til dem, men dette ble da avvist av LIFG.

Også Salman Abedis lillebror Hashem er pågrepet av politistyrker i Libya etter terroraksjonen i Manchester.

