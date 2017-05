Tusenvis flykter etter Dutertes varsel om brutal unntakstilstand i sør

Folk forlot onsdag Marawi både til fots, i båt og med biler og motorsykler, opplyser guvernøren i provinsen Lanao Del Sur. Byen ligger 80 mil sør for hovedstaden Manila og har over 200.000 innbyggere.

President Rodrigo Duterte opplyste samme dag at en politisjef i byen Malabang, som også ligger sør i landet, er halshogd av ytterliggående islamister. Drapet skjedde idet politisjefen var på vei hjem og stanset ved en kontrollpost som var bemannet av opprørere, ifølge presidenten.

– Jeg tror de halshogde ham der og da, sier Duterte, som er oppsatt på å rettferdiggjøre unntakstilstanden han innførte i den sørlige regionen Minandao tirsdag.

Regionen utgjør en tredel av Filippinene og har 20 millioner innbyggere.

Unntakstilstanden ble iverksatt etter at om lag 100 lokale opprørere som har sverget troskap til IS, rykket inn i Marawi og satte fyr på en katolsk kirke, et fengsel og to skoler.

Bilder som er delt på sosiale medier, viser væpnede menn som går i Marawis gater og planter flagg som ligner det svarte IS-flagget.

Bortførte prest

Opprørerne har også bortført en katolsk prest og minst tolv kirkegjengere og ansatte, opplyser en talsmann for den katolske kirken på Filippinene. De væpnede mennene har truet med å drepe presten og de andre gislene «hvis regjeringen ikke trekker tilbake sine soldater», heter det i en uttalelse som er videreformidlet av erkebiskop Socrates Villegas.

Duterte avbrøt tirsdag et besøk i Moskva som følge av den dramatiske utviklingen sør i landet.

– Til mine landsmenn, ikke vær redde. Jeg reiser hjem. Jeg avbryter besøket her for å være sammen med mine landsmenn, og jeg vil håndtere problemet når jeg kommer hjem, sa Duterte.

Langvarig unntakstilstand?

En talsmann for presidenten har sagt at unntakstilstanden vil gjelde i 60 dager. Duterte selv sier at unntakslovene kan vare i et helt år og at de vil bli håndhevet med harde midler. Han varsler også at de kan komme til å bli utvidet til å gjelde hele landet.

Duterte utelukker ikke at situasjonen kommer til å ligne på Ferdinand Marcos' eneveldige styre på 1970- og 1980-tallet. Den politiske arven gjør at bruken av unntakslover er et følsomt tema i landet.

Den islamistiske opprørsgruppen Abu Sayyaf har i lang tid kjempet mot regjeringsstyrker sør på Filippinene. Gruppen har de siste tiårene bortført flere hundre filippinere og utlendinger og krevd løsepenger.

I 2015 ble nordmannen Kjartan Sekkingstad bortført av gruppen. To canadiere som ble tatt samtidig ble senere drept av kidnapperne. Sekkingstad ble sluppet fri i september 2016.

