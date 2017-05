Trusselnivået i Storbritannia hevet til «kritisk»

22 mennesker ble drept i selvmordsangrepet mot et stort konsertlokale i Manchester mandag. Politiet øker sin tilstedeværelse etter angrepet, og statsminister Theresa May sa tirsdag at også soldater blir utplassert for å støtte politiet i landet.

– Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer.

– Dette er i tråd med planer vi har øvd på, og det militære personellet vil være underlagt politiets ledelse, forklarer sjefen for det britiske politiets antiterrorinnsats, Mark Rowley, i en uttalelse. Han sier målet er å frigjøre politiressurser ved å la soldater ta seg av enkelte vaktoppgaver.

– Borgerne forventer at politiet gjør alt de kan for å sørge for at deres trygghet. Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet, fortsetter Rawley.

Usikkert om flere var involvert

Rawley forsikrer også at det er rask fremdrift i den omfattende etterforskningen etter bombeangrepet i Manchester mandag kveld. Den antatte gjerningsmannen ble selv drept i eksplosjonen han utløste.

Rowley sier det fortsatt ikke er mulig å si sikkert om en større gruppe var delaktig i angrepet, et budskap også May trakk fram.

– Vi kan ikke ignorere muligheten for at en større gruppe personer har forbindelser til dette angrepet, sier May. Samtidig fremhevet hun at britene står sterkere enn de som vil ramme landet med terror.

– Manchesters og Storbritannias ånd er langt sterkere enn de fordervede terroristenes syke planer. Derfor vil terroristene aldri vinne, og vil seire, sa May til pressen utenfor statsministerboligen i Downing Street.

Hevet trusselnivå

Etterretningsinformasjon tyder på at et nytt angrep er sannsynlig eller nær forestående, ifølge statsministeren. Inntil nå har trusselnivået i Storbritannia ligget på «alvorlig», det nest høyeste nivået, i flere år. Sist gang trusselnivået i landet ble hevet til kritisk var i juni 2007, etter et bilbombeangrep mot flyplassen i Glasgow.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder den sto bak Manchester-angrepet. Dette er ikke bekreftet, og politiet jobber med å finne ut om den antatte gjerningsmannen Salman Abedi (22) handlet på egen hånd eller om han tilhørte et nettverk.