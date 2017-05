Tom Cruise bekrefter: «Top Gun 2» kommer

Filmen om jagerflypiloten Pete «Maverick» Mitchell ble det store gjennombruddet for en da 24 år gammel Cruise. Den var med på å stake ut en kurs som gjør ham til en av verdens best betalte filmstjerner i dag.

Intriger, kjærlighet og halsbrekkende flymanøvre på den amerikanske marinens flyskole, som har gitt filmen navn, gjorde at Cruise havnet på plakater på ungdommers soverom over hele verden.

Avsløringen av at en oppfølger er på trappene kom mens Cruise besøkte Australia for å reklamere for sin nyeste film «Mumien».

– Ja, det stemmer. Jeg kommer trolig til å starte innspillingen til neste år. dette kommer til å skje. Det kommer definitivt til å skje, svarte han på direkte spørsmål om det blir en ny film.

Både Cruise og Val Kilmer, som spilte erkerivalen Iceman, står oppført som skuespillere i sine gamle roller i den nye filmen, ifølge nettdatabasen IMDB. I tillegg til å kjempe om å være flyskolens tøffeste, kjempet de to også om flyinstruktøren Charlotte «Charlie» Blackwoods gunst. Blackwood ble spilt av Kelly McGillis. Det er ikke kjent om hun er tiltenkt en rolle i oppfølgeren.

