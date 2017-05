Svensk høyreparti raser på meningsmålingene

Moderaterna ligger nå bare 2 prosentpoeng over Centern, som får 13 prosents oppslutning i maimålingen til Ipsos/Dagens Nyheter. På ett år har partiet mistet 10 prosentpoeng i støtte fra velgerne.

Ifølge Ipsos analysesjef David Ahlin er det statistisk sett ikke mulig å være sikker på at Moderaterna er større enn Centern.

Også oppslutningen om Miljöpartiet fortsetter å minske. Partiet ligger nå under sperregrensen for å komme inn i Riksdagen og er like stort som Feministisk Initiativ.

Også Socialdemokraterna taper velgere og går fra 29 til 26 prosent.

Blant partiene som får økt oppslutning, er Sverigedemokraterna (19 prosent), Kristdemokraterna (4 prosent), Liberalerna (7 prosent) og Vänsterpartiet (9 prosent).

De fire borgerlige partiene som utgjør Alliansen, får til sammen 40 prosents oppslutning mot 38 prosent for de rødgrønne, som har regjeringsmakten i Sverige.

