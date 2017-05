Stoltenberg ser parallell mellom Manchester og Utøya 

– Angrepet i Manchester har det fellestrekket med 22. juli og Utøya at det først og fremst var barn og unge som ble drept. Det er alltid meningsløst når uskyldige mennesker mister livet. Men det er spesielt brutalt og spesielt meningsløst når unge mennesker gjør noe som skulle være det mest naturlige og minst farlige i verden, å være på konsert eller på en politisk ungdomsleir på Utøya, blir drept, sier Stoltenberg.

Han venter at samtlige ledere kommer til å ta opp angrepet i Manchester når stats- og regjeringssjefene i NATO samles til et ekstraordinært toppmøte i Brussel torsdag.

– Jeg tror NATO-lederne alle er imponert over hvordan Manchester og Storbritannia har reagert. De har stått opp for det åpne samfunn. Det vil ikke endre sin måte å leve på. De viser at de ikke er villige til å la seg skremme av slike angrep, sier han.

Ifølge Stoltenberg er angrepet også en påminnelse om hvor viktig det er at NATO står sammen i kampen mot terror, noe som er ventet å bli et hovedtema på toppmøtet.

(©NTB)