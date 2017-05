Prest og kirkegjengere bortført på Filippinene

Erkebiskop Socrates Villegas og en talsmann for den katolske kirke på Filippinene bekrefter hendelsen. De sier at væpnede menn onsdag tok seg inn i en katedral i Marawi og tok med seg presten Chito Suganob og mer enn tolv kirkegjengere og ansatte.

De væpnede mennene har truet med å drepe presten og de øvrige bortførte «hvis regjeringen ikke trekker tilbake sine soldater», heter det i en uttalelse som Villegas har videreformidlet.

Villegas ber landets innbyggere be for de bortførte og for at regjeringen tar sikkerhetsbekymringer på alvor.

Ifølge myndighetene er det ekstremister tilknyttet IS som står bak onsdagens bortføringer.

President Rodrigo Duterte erklærte tirsdag kveld unntakstilstand i Mindanao-regionen i den sørlige delen av landet etter at bygninger er satt i brann, soldater overfalt og IS-flagg heist opp i Marawi. Duterte har advart om at han kommer til å bruke rå makt mot islamistene.

