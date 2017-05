Over 400 politimenn involvert i innsatsen etter Manchester-eksplosjonen

Den første telefonen politiet fikk inn om angrepet kom inn 22.33, innringerne meldte om en mulig eksplosjon og flere personskader.

Politiet i Manchester ankom arenaen seks minutter senere, og allerede 22.46 kunne politiet bekrefte at det var mange sårede. Et kvarter etter hendelsen begynte politiet å behandle angrepet som et terrorangrep.

I løpet av den første timen får politiet mer enn 240 telefoner om hendelsen, viser politiets oversikt.

Klokken sju på morgen tirsdag ble det bekreftet at det var 22 drepte, i tillegg til gjerningsmannen. Over 400 politimenn har da vært involvert i innsatsen etter terrorangrepet.

