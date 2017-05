NATO splittet om koalisjonen mot IS 

– Vi diskuterer fortsatt om NATO skal bli et fullt medlem av den globale koalisjonen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg dagen før NATOs ekstraordinære toppmøte i Brussel.

Hans håp var at vedtaket skulle være på plass før møtet. Men diskusjonene har vært vanskelige. Det er spesielt Tyskland og Frankrike som har motforestillinger.

Stoltenberg ser både politiske og praktiske fordeler ved å bli med i koalisjonen. Han påpeker at samtlige allierte i NATO allerede er medlemmer.

– Mange allierte ønsker at NATO skal bli fullt medlem. Det er to grunner til dette. Den ene er at det vil sende et sterkt signal om samhold i kampen mot terror. Den andre er at det vil gi oss en bedre plattform for samordning mellom partnerne i koalisjonen, sier Stoltenberg.

Koalisjonen kjemper mot IS i både Irak og Syria. Norge bidrar med rundt 120 soldater i alt.

