Kongressen: Helsereform vil føre til at flere millioner uten forsikring

Budsjettkontoret, som er partipolitisk uavhengig, har regnet på effekten av forslaget til helsereform som gikk gjennom i Representantenes hus i mai. De har sammenlignet den nye planen med helsereformen som ble gjennomført av USAs forrige president, Barack Obama.

I tillegg til at kontoret mener Republikanernes helsereform vil føre til at 23 millioner flere vil stå uten forsikring, konkluderer det også med at gjennomsnittspremien vil gå ned. Det skyldes delvis at det nye forslaget innebærer at forsikringen dekker mindre av folks helseutgifter.

De nye beregningene er den første analysen som er gjort av forslaget som ble vedtatt 4. mai med støtte fra de republikanske representantene. Demokratene har kritisert sine politiske motstandere for å hindre folk i å få forsikring. Mange republikanere har på sin side sagt at det viktigste for dem er å få ned forsikringspremiene.

Republikanere i Senatet har sittet i lukkede møter for å forsøke å forfatte et eget forslag til helsereform.

