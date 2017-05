Demonstranter brøt seg inn i departement i Brasil

En brann ble startet, og demonstrantene gjorde hærverk på bygningen, som var evakuert.

Gruppen som brøt seg inn i departementet, deltok i en stor demonstrasjon mot Temer. Flere titusen mennesker marsjerte gjennom gatene i hovedstaden Brasília.

Demonstrantene protesterte også mot foreslåtte reformer av pensjonssystemet og arbeidsmarkedet. Brasilianske fagorganisasjoner mener reformene undergraver arbeidernes rettigheter, mens Temer mener de trengs for å få slutt på den økonomiske krisen i Brasil.

Temer er under hardt press etter offentliggjøringen av et lydopptak hvor presidenten tilsynelatende diskuterer utbetaling av bestikkelser til en fengslet politiker.

Skandalen har utløst krav om at Temer enten stilles for riksrett eller går av. Temer hevder at opptaket er manipulert.

Også en rekke andre toppolitikere i Brasil er de siste årene blitt mistenkt eller tiltalt for korrupsjon. Flere store selskaper er også innblandet i det som kalles verdens største korrupsjonssak.

