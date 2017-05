400.000 barn i akutt fare for matmangel i Kongo

Konflikten mellom regjeringen og grupper med ulike interesser i Kasai hemmer jordbruket og minsker forsyningen av mat, heter det i en rapport fra Verdens barnefond, UNICEF, som ble offentliggjort onsdag.

Ifølge UNICEF fører konflikten også til at familier må leve under elendige hygieniske og sanitære forhold.

I den sentrale delen av Kasai har mer enn en tredel av helsesentrene måtte stenge grunnet mangel på medisinsk utstyr og fare for sikkerheten til de ansatte.

UNICEFs regionale direktør for Vest- og Sentral-Afrika, Marie-Pierre Poirier, understreker at barna er ekstra sårbare i denne konflikten, og at 400.000 barn risikerer akutt matmangel. Poirer sier også at landet står overfor en stor krise hvis ikke tilgangen til mat og helsetjenester blir gjenopprettet så fort som mulig.

