Trump med snarvisitt på holocaustmuseet

Nesten alle utenlandske ledere besøker holocaustmuseet Yad Vashem når de er på reise til Israel, og flesteparten bruker halvannen time på stedet. Tidligere har amerikanske presidenter tilbrakt lange og følelsesladde besøk der.

Trumps stab har forklart at det ikke var tid til mer enn 30 minutter under hans to dager lange besøk i Israel og Palestina. Han ankommer museet klokken 12 norsk tid.

Under valgkampen ble Trump kritisert for å ha vært tilbakeholden med å kritisere antisemittisme i USA. Under holocaust-minnedagen i januar unnlot Trump-administrasjonen å nevne massedrap på jødene under verdenskrigen. Trumps talsmann Sean Spicer kom senere med en uttalelse etter et angivelig kjemisk angrep i Syria der han sa at selv ikke Adolf Hitler kunne synke så dypt som å bruke kjemiske våpen. Spicer ble møtt med kritikk der det ble påpekt at Hitler drepte jøder i gasskamre.

Spicer burde besøke holocaustmuseet i Jerusalem for å lære mer, het det i en uttalelse fra Yad Vashem.

Etter det korte besøket ved Yad Vashem skal Trump tale ved det israelske nasjonalmuseet klokken 13 norsk tid. Det blir USAs presidents siste offisielle programpost i Midtøsten før han to timer etterpå setter seg på flyet med kurs for Roma og pave Frans i Vatikanet.

