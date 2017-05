Trump la ned krans i holocaustmuseet

Nesten alle utenlandske ledere besøker holocaustmuseet Yad Vashem når de er på reise til Israel, og flesteparten bruker halvannen time på stedet. Tidligere har amerikanske presidenter tilbrakt lange og følelsesladde besøk der, og det har vært vanlig at de tok seg tid til omvisning.

Det gjorde ikke Trump. Hans stab har forklart at det ikke var tid til mer enn 30 minutter under hans to dager lange besøk i Israel og Palestina.

Trump, med svart kalott på hodet, ankom Yad Vashem tirsdag sammen med sin kone Melania Trump, datteren Ivanka og Ivankas ektemann Jared Kushner, som er barnebarn av holocaustoverlevende.

Under en kort, men høytidelig seremoni ved den evige flamme som brenner til minne om de seks millioner holocaust-ofrene, var det kransenedleggelse og bønn. Deretter holdt Trump en tale og signerte gjesteboken.

Æret ofrene

– Holocaustmuseet i Jerusalem er et minnesmerke som viser det jødiske folks uknuselige ånd, sa Trump.

– Ord kan ikke beskrive ondskapens bunnløse dybde som førte til drap på seks millioner jøder i regi av nazistene under andre verdenskrig. Dette var verdenshistoriens mørkeste time. Eneste måte å hindre en slik lidelse på igjen er å aldri være taus når man står overfor ondskap, sa Trump.

Han sa også at holocaust var den grusomste handlingen som er begått mot Gud og Guds barn.

– Alle har høytidelig plikt til å minnes, sørge og ære hvert eneste liv som gikk tapt under holocaust, sa Trump.

Trumps tale beveget statsminister Benjamin Netanyahu.

– For en utrolig sterk tale. Med så få ord, sa du så mye. Takk, president, sa Netanyahu til Trump.

Netanyahu sa at ved å minnes holocaust, minnes man også hatet mot jøder.

– VI lovet aldri å stå forsvarsløse mot et slikt hat igjen. For å gjøre det, må Israel forsvare seg selv mot alle trusler, sa statsministeren.

– Vi må konfrontere ondskap i verden. Slakt av uskyldige må slås ned på, uansett hvor det skjer. Terror er terror. VI må stå samlet, sa Netanyahu, og viste til angrepet i Manchester mandag kveld.

Tidligere kritikk

Under valgkampen ble Trump kritisert for å ha vært tilbakeholden med å kritisere antisemittisme i USA. Under holocaust-minnedagen i januar unnlot Trump-administrasjonen å nevne massedrapet på jødene under andre verdenskrig.

Trumps talsmann Sean Spicer kom senere med en uttalelse etter et angivelig kjemisk angrep i Syria der han sa at selv ikke Adolf Hitler kunne synke så dypt som å bruke kjemiske våpen. Spicer ble møtt med kritikk der det ble påpekt at Hitler drepte jøder i gasskamre.

Spicer burde besøke holocaustmuseet i Jerusalem for å lære mer, het det i en uttalelse fra Yad Vashem.

Etter det korte besøket ved Yad Vashem tirsdag dro Trump videre til det israelske nasjonalmuseet for å holde en tale klokken 13 norsk tid. To timer etterpå skulle han sette seg på flyet med kurs for Roma og pave Frans i Vatikanet.

(©NTB)