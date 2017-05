Trump: – Iran skal aldri få ha atomvåpen

USA skal alltid stå ved Israels side, slo Trump fast i sin tale ved nasjonalmuseet i Jerusalem tirsdag ettermiddag.

Han viste til det han kalte det ubrytelige båndet mellom de to landene, og slo fast at Iran aldri skal få tilgang på atomvåpen.

– Irans ledere tar rutinemessig til orde for å ødelegge Israel. Men ikke med hjelp fra Donald J. Trump. Tro meg, sa han, og fikk stående applaus fra de mange frammøtte i salen og statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side.

Trump snakket i sin tale også varmt om å få i stand fred mellom Israel og palestinerne. Begge parter må inngå kompromisser, oppfordret USAs president.

– Men det er ikke lett å skape fred. Det vet vi alle. Begge sider står overfor vanskelige beslutninger. Men med besluttsomhet, kompromisser og troen på at fred er mulig, kan Israel og palestinerne inngå en avtale, sa Trump.

Fredsbudskap

Trump gjentok sine tidligere uttalelser om at han er «personlig forpliktet» til å hjelpe de to partene med å enes om en avtale som kan få slutt på den langvarige konflikten. Men Trump sa ikke noe om hvordan han mener han kan bidra, og han nevnte heller ikke tostatsløsningen i sin tale. Å etablere en tostatsløsning har lenge vært fokus for både USAs Midtøsten-diplomati og for internasjonale fredsframstøt.

Trump hadde imidlertid med seg et budskap til de frammøtte i museet, mange av dem israelske politikere og andre spesielt inviterte.

– Jeg møtte i dag morges palestinernes president Mahmoud Abbas, og jeg kan forteller dere at palestinerne er klare til å jobbe for fred, sa Trump.

– Jeg vet dere har hørt det før. Jeg sier det til dere, det er slikt jeg gjør, at de er klare for fred. Og etter mitt møte med min veldig gode venn Benjamin, kan jeg også fortelle dere at han er klar for fred, sa Trump.

Hyllet Jerusalem

USAs president snakket også varmt om Jerusalems posisjon i verdenshistorien.

– Det er et privilegium å stå her i Jerusalem. Jerusalem er en hellig by, ulik noe annet sted på jorda. For en arv. Jødenes bånd til det hellige land er gammelt og evig, sa Trump, og viste til hvordan nettopp museet han holdt talen i, forteller det jødiske folkets historie.

– Dette museet forteller om historien og det jødiske folkets evne til å overvinne motgang. Også muslimer, kristne og folk fra andre trosretninger kan her utøve sin tro og oppfylle sine drømmer. Verdenssamfunent bør la seg inspirere av denne byen, sa Trump.

Presidenten viste videre til møtet han hadde med muslimske ledere i Saudi-Arabia.

– Jeg hadde et historisk møte i Saudi-Arabia med kong Salman. Han er en svært klok mann. Der oppfordret jeg den muslimske verden til å stille opp i en koalisjon mot ekstremisme, og jeg var beveget over tilbakemeldingene, sa Trump.

– Konflikter kan ikke fortsette for alltid. Spørsmålet er når man klarer å si at nok er nok. Vi må gjøre denne regionen til et bedre sted. Endring må komme innenfra, sa Trump.

(©NTB)