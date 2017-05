Statsministeren: – Politiet i Manchester tror de kjenner angriperens identitet

May fastslår at angrepet utvilsomt var et terrorangrep.

– Selv om det ikke er første gang Manchester har vært rammet av noe slikt, så er dette det verste angrepet byen har opplevd, og det verste noensinne som har rammet det nordlige England, sa May på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i London tirsdag.

– Politiet og sikkerhetstjenesten tror de kjenner gjerningsmannens identitet, men de kan på nåværende tidspunkt ikke bekrefte navnet, sa May.

– Eneste angriper

Mannen som utløste bomben, var ifølge statsministeren den eneste angriperen, men politiet arbeider fortsatt med å undersøke om han var del av en større gruppe eller om han handlet alene. Å få fastslått dette vil ifølge statsministeren ta en del tid.

En følelsesladd May beskrev angrepet som spesielt utspekulert og feigt ettersom det var rettet mot barn og unge mennesker.

– Dette angrepet skiller seg ut ved å være preget av en avskyelig og kvalm feighet, sa May.

– Ville skape blodbad

Hun framholder også at angrepet var ment å drepe flest mulig ettersom bomben ble utløst idet konserten med den amerikanske artisten Ariana Grande var slutt og folk strømmet mot utgangene.

Bomben gikk av ved en av utgangene.

May bekrefter også at 22 personer ble drept, og at mange av dem er barn og unge. 59 personer ble såret, hvorav mange har kritiske skader, ifølge May.

Statsministeren skal senere tirsdag selv besøke Manchester der hun skal møte lokale ledere og politiet.

Pressekonferansen ble holdt rett etter at May hadde holdt krisemøte i Cobra, regjeringens samordningsorgan for katastrofer og krisesituasjoner

(©NTB)