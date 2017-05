Solberg oppfordrer til å trosse frykten og nyte festivalsommeren

PSTs vurdering er at terrorfaren ikke er økt i Norge etter det som skjedde i Storbritannia, påpekte hun da hun møtte pressen for å kommentere angrepet i Manchester.

De følger nøye med på alt som kommer ut av etterforskningen og sørger for å oppdatere vurderingene, sier hun.

Hun viser til at hun selv har vært på mange store konserter som den som ble rammet tirsdag, sammen med sine barn. Det vil hun fortsette med.

Jeg har ikke opplevd at jeg har følt frykt for å være på det. Det er god kontroll inn i Norge. Den største bekjempelsen vi har er etterretningsarbeidet og det forebyggende arbeidet mot ekstremisme, sier hun.

Hun oppfordrer alle arrangører av konserter og andre store arrangementer til å ta kontakt med sitt lokale politi, som vet hvilke anbefalinger som gjelder.

Dersom det er IS som står bak mener Solberg angrepet i mindre grad er ment å påvirke valget, men heller handler om det som skjer i Midtøsten.

-De taper terreng og attraktivitet. De rekrutterer færre, dermed oppfordrer de flere til å delta. Men jeg tar forbehold om at det kan vise seg at det er andre som står bak.

Solberg viste også til angrepet i Manchester da hun tirsdag morgen åpnet Oslo Freedom Forum.

– Det er viktig å se på hva slags krefter som skaper ekstremisme og hva som kan stoppe det, sa Solberg.

Hun mener mangel på menneskerettigheter er en viktig drivkraft for ekstremisme.

– Demokrati og respekt for menneskerettigheter er avgjørende for å sikre fred og stabilitet, både innenfor stater og mellom dem, sa hun.

(©NTB)