Skuespiller Roger Moore er død

Tirsdag døde han, 89 år gammel.

– Det er med tungt hjerte at vi kunngjør at vår kjære far, sir Roger Moore, har gått bort etter kort tids kamp mot kreften, skriver barna Deborah, Geoffrey og Christian på Twitter.

Moore vil etter eget ønske bli gravlagt ved en privat seremoni i Monaco.

Skuespillerkarrieren spente over flere tiår, men det er likevel rollen som agent 007 som flest vil huske ham for. Hittil er han den skuespilleren som har hatt rollen lengst.

Moore krydret tolkningen av den elegante superspionen med mer humor enn forgjengeren Sean Connery. Hans James Bond var av et lysere og lettere slag enn hva publikum var vant til.

– Det har fått kritikere til å mene at jeg er en lettvekter. Folk får mene hva de vil, jeg fikk betalt, sa han i et intervju med NTB i 2008.

Moore mente at James Bond skulle tolkes som en superhelt. Selv refererte han til rollefiguren som «Jimmy Bond».

Talte barnas sak

Moore beskrives som en av de siste filmstjerner av den gode, gamle Hollywood-sorten. Etter at han pensjonerte seg, levde han i luksuriøse kår i Sveits og på den franske Rivieraen. Men han gjorde en innsats på flere områder enn som skuespiller, spesielt ved å løfte fram barns situasjon som ambassadør for UNICEF.

– Jeg er kanskje mest kjent for min rolle som Bond, men min rolle som UNICEF-ambassadør er uten tvil den som betyr mest for meg, skrev han i selvbiografien «My Word Is My Bond».

Han ble født Roger George Moore i 1927 i en forstad til London. Han var enebarn, sønn av en politimann og skal ha hatt en lykkelig barndom.

Tolv år med Bond

Moore tjenestegjorde under andre verdenskrig og ble senere kaptein i forsyningstroppene i den britiske hæren. Han begynte så smått å dukke opp i spillefilmer på 1940-tallet. Han fikk en kontrakt med filmstudioet MGM, men fikk kun biroller. Karrieren skjøt ikke fart før på 1960-tallet da han fikk tittelrollen som Simon Templar i TV-serien «Helgenen». Deretter fulgte «Gullguttene» med Tony Curtis.

I boken skrev han om hvordan Bond-forfatter Ian Fleming tok kontakt med ham allerede i 1967 med tanke på at han skulle portrettere den hemmelige agenten. Men det var ikke før i 1973 at han overtok rollen, i en alder av 45 år. I løpet av tolv år ble det sju filmer. Etter å ha fullført «Med døden i sikte», var det slutt – og det skal ha vært Moore selv som takket nei til nok en film.

– Dessverre måtte jeg pensjonere meg fra Bond-filmene. Jentene ble yngre, og jeg var rett og slett for gammel, sa han da han 80 år gammel ble tildelt æresbevisningen av en egen stjerne på Hollywoods Walk of fame.

Trøbbel med Grace

Moore mente selv at den beste opplevelsen var i forbindelse med «Spionen som elsket meg» i 1977. Filmen inkluderte den minneverdige skurken Jaws, spilt av Richard Kiel, og fiffig spionutstyr som en Lotus sportsbil som også fungerte som undervannsbåt.

Kjemien var derimot ikke helt på topp med Grace Jones i «Med døden i sikte» noen år senere.

– Jeg har alltid sagt at hvis du ikke har noe pent å si om noen, bør du ikke si noe. Så jeg skal ikke si noe, sa han senere.

Moore spilte også i en rekke andre filmer, både i Bond-perioden og etterpå, men ingen kunne nærme seg suksessen han hadde som 007. Han var alltid beskjeden om sin egen innsats som skuespiller.

– Jeg har tre uttrykk: venstre øye, høyre øye og ingen som beveger seg i det hele tatt, sa han.

Han fikk en rekke utmerkelser for sitt virke. I 2003 ble han utnevnt til kommandørridder av Order of the British Empire og fikk da rett til å føre tiltaleformen Sir foran sitt navn.

(©NTB)