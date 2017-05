Sør-Koreas ekspresident nekter skyld

I håndjern og med nedslått blikk ankom Park rettslokalet tirsdag. Det var første gang Park, fange nummer 503, ble sett offentlig siden et fengslingsmøte 31. mars. Hun ignorerte de frammøtte journalistene da hun gikk fra fangetransporten og inn i rettslokalet.

Park er tiltalt for utpressing, bestikkelser og misbruk av makten sin. Hun ble pågrepet noen uker etter at en riksrettssak endte med at hun ble avsatt som landets president. Prosessen mot Park startet etter omfattende demonstrasjoner i oktober i fjor.

Påtalemyndigheten sier de har «en overflod» av beviser for at Park var innblandet i kriminell virksomhet. De mener hun i samarbeid med en gammel venninne har presset landets største selskaper til å utbetale over 200 millioner kroner i bestikkelser.

– Ikke skyldig

– Jeg har ingen jobb, sa Park da dommeren under åpningen av saken spurte hva slags stilling hun har.

På spørsmål fra dommeren om hvordan hun stiller seg til tiltalepunktene, sa Park:

– Mitt ståsted er det samme som mine advokaters ståsted.

Parks forsvarere har argumentert med at påtalemyndighetens anklager ikke er basert på bevis alene og at de er oppdiktet.

Venninne

Park har beklaget offentlig at hun har vist så mye tillit til sin gamle venninne Choi Soon-sil, men nekter for å ha gjort noe ulovlig. Hun hevder i stedet at anklagene mot henne er diktet opp av hennes motstandere. Også Choi nekter for å ha gjort noe galt.

Tirsdag møtte også Choi i det samme rettslokalet.

Choi gjorde som Park og erklærte seg uskyldig.

Utenfor rettsbygningen hadde Park-tilhengere møtt opp med krav om at den tidligere presidenten må løslates.

Etter et rettsmøte som varte i om lag tre timer, besluttet dommeren å tidfeste neste møte til torsdag.

(©NTB)