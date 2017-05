May kaller inn til kriseråd

Møtet i Cobra, som er regjeringens koordineringsorgan for katastrofer og krisesituasjoner, finner sted tirsdag i statsministerboligen i 10 Downing street.

Statsministeren sier at myndighetene jobber med å få klarhet i hva som skjedde på Manchester Arena mandag kveld. 22 personer ble drept og 59 såret da en eksplosjon gikk av etter en Ariana Grande-konsert.

– Vi jobber med å få full oversikt over det politiet behandler som et forferdelig terrorangrep. Alle våre tanker går til ofrene og familiene til dem som er rammet, sier Storbritannias statsminister Theresa May i en pressemelding natt til tirsdag.

Storbritannia avholder valg 8. juni. May og flere av hennes politiske motstandere har tatt pause i valgkampen etter angrepet.

