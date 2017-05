May: Nytt angrep i Storbritannia kan være nær forestående

May sa tirsdag også at soldater blir utplassert for å støtte politiet i landet.

Dagen før ble 22 mennesker drept i terroraksjonen ved et stort konsertlokale i Manchester. Den antatte gjerningsmannen her ble selv drept i eksplosjonen han utløste.

– Vi kan ikke ignorere muligheten for at en større gruppe personer har forbindelser til dette angrepet, sier May.