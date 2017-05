Maduro ett skritt nærmere ny grunnlov i Venezuela

På et folkemøte tirsdag undertegnet presidenten dokumentet som legger grunnlaget for valget av grunnlovsforsamling.

Dermed trosset han opposisjonen i landet, som mener han klamrer seg til makta og prøver å innføre et ikke-demokratisk sosialistisk styre som vil minne om Cuba.

Maduro mener på sin side at det er opposisjonen som går med planer om et kupp for å overta makta.

Det har vært opptøyer og store demonstrasjoner mot regjeringen i Venezuela de siste ukene. 53 mennesker har mistet livet i uroen. Landet befinner seg også i en dyp økonomisk krise, delvis som følge av oljeprisfallet som begynte i 2014.

