Fiat Chrysler saksøkes for utslippsjuks

Miljødirektoratet EPA mener selskapet har utstyrt minst 104.000 dieselbiler med programvare som gir feilaktige resultater i utslippstester.

Jukset omfatter pickuper-modellen Ram samt Jeep Grand Cherokee, ifølge EPA, som saksøkte selskapet tirsdag.

Tidligere i år ble selskapet anklaget for å ha brutt amerikanske miljølover. Nå mener direktoratet å kunne fastslå at Fiat Chrysler har forsøkt å jukse i tester av skadelige utslipp.

For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som gjorde at de fikk kunstig lave NOx-utslipp under tester. Senere er det blitt iverksatt etterforskninger også av flere andre tyske bilprodusenter som mistenkes for lignende forhold.

