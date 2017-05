Ekspresident for retten i Sør-Korea

Rettssaken er første gang Park, fange nummer 503, er sett offentlig siden et fengslingsmøte 31. mars. Hun ignorerte de fremmøtte journalistene da hun gikk fra fangetransporten og inn i rettslokalet.

Park er tiltalt for utpressing, bestikkelser og misbruk av makten sin. Hun ble pågrepet noen uker etter at en riksrettssak endte med at hun ble avsatt som landets president. Prosessen mot Park startet etter omfattende demonstrasjoner i oktober i fjor.

Påtalemyndigheten sier de har «en overflod» av beviser for at Park var innblandet i kriminell virksomhet. De mener hun i samarbeid med en gammel venninne har presset landets største selskaper til å utbetale over 200 millioner kroner i bestikkelser.

Park har beklaget offentlig at hun har vist så mye tillit til sin gamle venninne Choi Soon-sil, men nekter for å ha gjort noe ulovlig. Hun hevder i stedet at anklagene mot henne er diktet opp av hennes motstandere. Også Choi nekter for å ha gjort noe galt. Tirsdag er det ventet at de to kvinnene møter i retten sammen og at dommerne vil avgjøre om sakene mot dem skal føres samlet. Parks advokater hevder det kan gjøre retten forutinntatt mot henne.

