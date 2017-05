Ekspert: – May vil kunne styrke sitt mandat etter Manchester-angrepet

– Jeg tror at angrepet vil kunne styrke statsministeren, som allerede er veldig populær, sier universitetslektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til NTB.

Han viser til at May har kjørt hardt på at velgerne får en sterk og stabil leder ved å stemme på henne og De konservative under valget på nytt Parlament 8. juni. Samtidig har Labour-leder Jeremy Corbyn den siste tiden blitt anklaget for å ha sympatisert med irske IRA på 1970- og 80-tallet. Gruppen sto bak flere terrorangrep i Storbritannia.

– Alt dette ligger i velgernes underbevissthet, sier Mustad, som likevel ikke tror at May vil forsøke å slå politisk mynt på angrepet.

– Rett inn i debatten

På sosiale medier er imidlertid den politiske debatten i full gang, et halvt døgn etter at minst 22 personer ble drept og 59 såret av en angivelig selvmordsbomber på Manchester Arena rett etter en konsert med den amerikanske popstjernen Ariana Grande.

– Dette går rett inn i post-brexit-debatten om grensekontroll, multikulturalisme og det å stå utenfor. På Twitter er det allerede mange innlegg om innvandring, suverenitet og fri bevegelse i kjølvannet av angrepet, sier Mustad.

– Trolig kort pause

May varslet straks etter angrepet en pause i valgkampen, noe Labour og flere andre partier har sluttet seg til. Mustad tror imidlertid pausen vil bli kortvarig.

– Jeg tror det blir en pause i valgkampen tirsdag og onsdag. Deretter er det viktig for britiske politikere å signalisere at de ikke gir etter for terror, sier universitetslektoren.

– Det har vært så mange angrep i Europa at nå er det viktig å signalisere at man står sammen om de demokratiske verdiene. Valg er demokratiets høyborg. Å forsette valgkampen etter å ha vist respekt for ofrene og de etterlatte vil være et viktig signal både til verden, den britiske befolkningen og til de som står bak, mener Mustad.

Terrorangrepet i Manchester blir av May beskrevet som ett av de verste i Storbritannia noensinne, og det aller verste i den nordlige delen av England.

