Åtteåring blant ofrene for Manchester-terror

I alt 22 personer ble drept og 59 såret da en bombe gikk av ved Manchester Arena rett etter en konsert mandag kveld.

Det første offeret for terroraksjonen ble navngitt tirsdag, en 18 år gammel student fra Lancashire.

Georgina Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som «med stor sorg» offentliggjorde navnet hennes.

Like etter kom meldingen om at åtte år gamle Saffie Rose Roussos også var blant de drepte. Rektoren ved skolen hun gikk på i Lancashire, sier at meldingen kom som et sjokk.

– Saffie var rett og slett ei nydelig jente på alle mulige måter, sier rektoren Chris Upton.

Angrepet var rettet mot konsertlokalet der den amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilhørere.

(©NTB)