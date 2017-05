Tysklands finansminister mener Hellas vil få kriseutbetaling

Schäuble og hans franske motpart Bruno Le Maire møttes mandag formiddag i Berlin før de dro videre til Brussel for å møte finansministre i eurosonelandene.

Begge ministrene sa før avreise til Brussel at de er sikre på at det blir enighet rundt en ny avtale som åpner for nye kriseutbetalinger til Hellas.

– Det er viktig at en løsning legges på bordet og som kan berolige grekerne og selvsagt også landets kreditorer, sa Le Maire.

Schäuble er også sikker på at en avtale blir inngått.

– Innstrammingsprogrammet i Hellas går i riktig retning, sa Schäuble, men understreket i forkant av møtet at det er nødvendig å få på plass strukturelle reformer for å stimulere vekst i gresk økonomi.

