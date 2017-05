Rouhani svarer på Trumps utfall mot Iran

Under et besøk i Saudi-Arabia i helgen anklaget den amerikanske presidenten Iran for å spre terror og uro i flere land.

– Iran finansierer våpen og trener terrorister, ondsinnede og andre ekstremistgrupper som sprer ødeleggelse og kaos i hele regionen, fra Libanon til Irak og Jemen, sa Trump, som oppfordret til full boikott av landet.

Irans moderate president Hassan Rouhani, som ble gjenvalgt i forrige uke, svarte mandag på tiltale.

– Samlingen i Saudi-Arabia var bare et show uten noen praktisk eller politisk verdi, sa Rouhani på en pressekonferanse i Teheran mandag.

Våpenhandel

Trump undertegnet under besøket i Riyadh en kontrakt om salg av amerikanske våpen og militært materiell til en verdi av 930 milliarder kroner til Saudi-Arabia, og han manet videre til kamp mot «barbariske kriminelle som prøver å utslette menneskeliv».

– Man kan ikke få slutt på terrorisme ved å gi folks penger til en supermakt, understreket Rouhani under mandagens pressekonferanse.

Irans utenriksminister Mohammad Javar Zarif kommenterte også Trumps utfall og hevdet at den amerikanske presidenten avslørte sin egen kunnskapsmangel ved å anklage Iran for å støtte terrorisme.

– Av alle steder velger USAs president denne demokratiske og moderate bastionen til å angripe Iran, kort tid etter USAs eget demokratiske valg, heter det i den sarkastiske meldingen som Zarif la ut på Twitter mandag.

Skarp kontrast

Irans gjenvalg av moderate president Hassan Rouhani fredag står i skarp kontrast til det herskende monarkiet som går i arv i Saudi-Arabia, skrev Zarif videre.

– Vi baserer ikke vår stabilitet på allianser med stormakter, men på valg. Slik fungerer det ikke i mange andre land, blant dem Saudi-Arabia, fortsatte han.

Iran og Saudi-Arabia er begge involvert i krigene i Jemen og Syria. I begge konfliktene står USA på Saudi-Arabias side. Samtidig støtter både USA og Iran irakiske styrkers kamp mot IS i Irak.

