Oljeprisen stiger foran OPEC-møtet

Fredag steg prisen på råolje med rundt 2 prosent, åpenbart ut fra en forventning om at OPEC-landene vil bli enige om å kutte i produksjonen når det møtes i Wien torsdag.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 53,91 dollar mandag, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 50,69 prosent fatet.

Oppgangen fortsatte da Asia-børsene åpnet mandag, og kursen på energiaksjer slo følge. PetroChina-aksjen steg med 1,1 prosent mandag, mens Woodside Petroleum steg med 1,9 prosent.

I Europa la BP-aksjen på seg med 0,7 prosent, mens Total-aksjen steg med 0,4 prosent, sammenlignet med fredag.

Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih opplyste søndag at avtalen om produksjonskutt som ble inngått mellom OPEC og Russland tidligere i år, ligger an til å bli forlenget.

– Den store hendelsen denne uka er OPEC-møtet i Wien, og vi har sett en oppgang i oljeprisene som et resultat av dette, sier markedsanalytikeren Chris Beauchamp i IG Markets.

– Det trengs betydelige produksjonskutt, både i volum og tid, for å tvinge fram en ytterligere prisoppgang på olje, som alt har steget med 16 prosent sikre ytterligere fra forrige måned, sier han.

