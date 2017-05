AP: Michael Flynn nekter å gi fra seg dokumenter til Senatet

Flynn påberoper seg retten til å la være å vitne mot seg selv, det såkalte femte grunnlovstillegget, opplyser en kilde med nær kjennskap til saken til nyhetsbyrået AP mandag.

Senatets etterretningskomité har stevnet Flynn og krevd at han må gi fra seg private dokumenter som kan kaste lys over granskingen av påstandene om at Russland grep inn i fjorårets valgkamp for å påvirke utfallet av presidentvalget.

Flynn måtte trekke seg i februar etter avsløringer om kontakt med russiske myndigheter.

