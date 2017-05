UNHCR sjokkert over forholdene for internerte flyktninger i Libya

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, besøkte søndag flere interneringsleirer i hovedstaden Tripoli, og han betegner forholdene der som sjokkerende.

– Jeg ble sjokkert over de forferdelige forholdene som flyktninger og migranter holdes under, først og fremst som et resultat av mangel på ressurser, konstaterte Grandi.

– Barn, kvinner og menn, som fra før har lidd mye, burde slippe å leve under slike forhold, sa han.

– Først og fremst håper jeg at asylsøkere og flyktninger blir sluppet ut av disse interneringsleirene. Jeg forstår at myndighetene er bekymret over sikkerheten, men andre løsninger bør finnes for folk som har flyktet fra konflikter i land som Syria og Somalia, sa Grandi etter besøket.

Transittland

Libya er transittland for flyktninger og migranter fra hele det afrikanske kontinentet, samt fra krigsflyktninger fra Syria som håper å ta seg til Europa.

Landet har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Flere rivaliserende regjeringer, militser og krigsherrer kjemper om makten, og minst 300.000 mennesker er ifølge UNHCR drevet på flukt som følge av dette.

FN anslår at minst 1,3 millioner mennesker i Libya nå er avhengige av nødhjelp utenfra.

Mange drept

Torsdag skal minst 140 mennesker ha blitt drept da en regjeringslojal milits angrep en flybase sør i landet. Flybasen ble benyttet av styrker som støtter opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som natt til søndag slo tilbake og gjennomførte flyangrep mot rivaliserende opprørere flere steder i landet.

– Flere våpenlagre, kjøretøy og operasjonssentre ble ødelagt, opplyser en Haftar-lojal oberst til det libyske nyhetsbyrået LANA.

Regjeringslojale styrker anklages på sin side for å ha likvidert flere titall opprørssoldater i helgen.

– De skal angivelig ha henrettet minst 30 soldater som var tatt til fange, sier Eric Goldstein i Human Rights Watch.

(©NTB)