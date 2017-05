Trump i Saudi-Arabia: Er ikke her for å belære noen

– USA er en suveren stat, og vår første prioritet er alltid sikkerheten og tryggheten til våre folk. Men vi er ikke her for å belære noen, vi er ikke her for å fortelle folk hvordan man skal oppføre seg eller praktisere religion, sier Trump.

I stedet ønsker USA «å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier – for å søke en bedre framtid for oss alle», sa presidenten.

Trump innledet sin tale til toppmøtet, som samler ledere fra en lang rekke muslimske og arabiske land, med å hylle kong Salman og hans forgjengere, broren Abdullah og faren Abdelaziz. Deretter skrøt han av kongefamiliens «varme og godvilje», samt den gigantiske avtalen om saudiarabiske kjøp av amerikanske våpen for nesten 1.000 milliarder kroner.

– I går signerte vi historiske avtaler med kongedømmet, som vil investere milliarder av dollar og skape tusenvis av jobber i USA, sa Trump.

Han gikk på talerstolen før kong Salman, som benyttet anledningen til å kritisere erkerivalen Iran, som han anklager for å stå i spissen for global terrorisme. Salman lovet videre å eliminere den ytterliggående islamistgruppa IS.

Trump sa i sin tale at USA ønsker å danne en «koalisjon av nasjoner» i Midtøsten med mål om å «knuse ekstremisme».

