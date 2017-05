Trump ber om full boikott av Iran

– Dette er ikke et slag mellom ulike trosretninger, sekter eller sivilisasjoner, sa Trump da han søndag talte til sunnimuslimske ledere under et toppmøte i Saudi-Arabia.

– Dette er en kamp mellom barbariske kriminelle som prøver å utslette menneskeliv, og anstendige mennesker fra alle religioner som prøver å beskytte dem, sa den amerikanske presidenten.

– Terrorister tilber ikke Gud. De tilber døden, fortsatte Trump, som trakk fram Iran som roten til svært mye ondt i regionen.

– Iran må isoleres

– Iran finansierer våpen og trener terrorister, ondsinnede og andre ekstremistgrupper som sprer ødeleggelse og kaos i hele regionen, fra Libanon til Irak og Jemen, sa han, og oppfordret til full boikott av landet.

– Alle land må isolere dem, sa Trump, som understreket at det er det iranske folk som må lide mest.

– De har måttet leve med undertrykkelse og fortvilelse under sine lederes hensynsløse jakt på konflikt og terror, sa han.

Norge og EU gratulerte denne helga den reformvennlige president Hassan Rouhani med fredagens gjenvalg i Iran, noe USA ikke gjorde.

– Vi håper at han avvikler landets terrornettverk og avslutter all støtte til destabiliserende krefter i regionen, lød kommentaren fra USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Saudiarabiske anklager

Trumps utfall mot det sjiamuslimske Iran på toppmøtet var som musikk i ørene på møtets sunnimuslimske, saudiarabiske vertskap.

Kong Salman omtalte i sin tale på toppmøtet Iran som «spydspissen innen global terrorisme».

Ledelsen i Riyadh anklaget blant annet Iran for å støtte Houthi-opprørerne i Jemen, som de har gått til krig mot.

Iran har rett nok sendt tusenvis av soldater til Syria og Irak, der de i likhet med USA kjemper mot sunniekstremistiske IS.

Saudi-Arabia anklages også for å finansiere opprørs- og terroristgrupper, blant annet i Syria, der de kjemper for å styrte Irans allierte Bashar al-Assad.

15 av de 19 kaprerne fra al-Qaida som deltok i angrepene mot USA 11. september 2001 var også saudiarabere.

– Jag dem vekk

Trump kom ikke inn på anklagene mot Saudi-Arabia i sin tale, men ga sunnilederne som deltok på toppmøtet klar beskjed om å ta et oppgjør med ekstremisme.

– Jag dem bort fra de hellige stedene deres, jag dem bort fra samfunnene deres, jag dem vekk fra de hellige landene deres, sa han.

Trump lovet full amerikansk støtte til dem som tar opp kampen, og sa at han hadde med seg et budskap om «vennskap, håp og kjærlighet» fra USA.

Under besøket i Riyadh hadde han også med seg kontrakter om salg av våpen og militært materiell for 930 milliarder kroner til Saudi-Arabia.

Muslimske ofre

Det overveldende flertallet av ofrene for terroristaksjoner er uskyldige mennesker fra arabiske og muslimske land, samt andre land i Midtøsten, understreket Trump i talen på toppmøtet.

– 95 prosent av ofrene for terrorangrep er selv muslimer, sa han.

Terrorisme må heller ikke bare måles i antallet døde, men i antallet tapte drømmer, sa Trump.

Ingen demokratikrav

– Det var en smart strategi og snakke om terrorisme og Gud i generelle ordelag, i stedet for å koble det til en spesifikk religion og polarisere om islam, sier statsviter Anders Persson til TT.

– På gata kan reaksjonen bli mer kynisk og mindre positiv, sier Persson, som er Midtøsten-forsker ved Lunds universitet i Sverige.

(©NTB)